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Военная операция на Украине ,  

Лавров связал длительность конфликта на Украине с поставками оружия Киеву

Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Чем дольше Запад будет поставлять оружие Украине, тем дольше будет длиться конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД прикаспийских государств. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами», — сказал Лавров.

Он отметил, что с заявлениями о недопустимости переговоров регулярно выступают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Последний, как указал глава российского МИДа, призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира.

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Гаубица M777

В начале июня Великобритания пообещала поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия, несмотря на предупреждения российских властей. Планы передать Киеву установки M270 подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Он объяснил, что поддержка Украине меняется из-за того, что Россия «меняет тактику».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что призывает поставить оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он.

При этом в Кремле отказались верить словам Зеленского. «Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Сергей Лавров Украина оружие Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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