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Зеленский сравнил ситуацию с поставками оружия с помощью с вакциной

Президент Украины заявил, что в странах, кому не помогают с вакцинами, могут возникнуть штаммы, которые «делают твою собственную защиту недейственной». Похожая ситуация, утверждает Зеленский, может возникнуть без поставок оружия
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Оружие, которое Украина просит у западных партнеров, можно сравнить с вакциной, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле. Его слова приведены на сайте офиса главы государства.

Зеленский выказал мнение, что оружие нужно не только для защиты Украины. «Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — считает Зеленский.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резник в интервью The Wall Street Journal сказал, что страна «прошла тест» и успешно использует поставленные США артиллерийские системы. Он заявил о необходимости новых поставок бронетехники и беспилотников.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В начале июля главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что ВСУ начали применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. О решении передать их в республику президент США Джо Байден объявил 1 июня.

Спустя месяц Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи на $820 млн, в том числе в него войдут снаряды к HIMARS. Еще об одном пакете на $400 млн американское военное ведомство объявило 8 июля, туда войдут четыре комплекса HIMARS.

Посольство России в США указало, что поставки Вашингтоном вооружений не приближают мир, а затягивают конфликт.

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