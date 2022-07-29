Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН в Женеве Гатилова

Швейцарский банк заблокировал счет постпреда России при ООН в Женеве

В постпредстве заявили, что проблемы от утраты Швейцарией нейтралитета не ограничились двусторонней политико-экономической сферой — теперь создаются «искусственные препоны» в повседневной жизни российской дипмиссии

Геннадий Гатилов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Швейцарский банк заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство.

В банке объяснили, что банковский счет был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

В постпредстве подчеркнули, что отказ Швейцарии от нейтралитета теперь влияет не только на двустороннюю политико-экономическую сферу, но и на повседневную жизнь российской дипмиссии.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России», — рассказали дипломаты.

Ранее, 27 июля, на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности представитель России Ирина Тяжлова заявила, что российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария.

Она напомнила, что полноценное участие стран в переговорном процессе имеет первостепенное значение для обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава. Тем не менее Швейцария не выполняет обязательства по приему учреждений ООН.

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По словам Тяжловой, практика «отсечения представителей государств от мероприятий под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий» является неприемлемой и дискриминационной.

В начале июня Швейцария поддержала шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти.

Страна также ввела «финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек». Среди них граждане России и Белоруссии — военнослужащие, политики, бизнесмены, «лица, занимающиеся распространением дезинформации».

В апреле Берн запретил импорт из России бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и икры. Также Швейцария заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), а также по меньшей мере десять объектов недвижимости, принадлежащих российским бизнесменам.