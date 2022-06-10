Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России
Швейцария поддержала шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти, сообщается на сайте Федерального совета (правительства) страны.
«Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Белоруссии и поручил департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Швейцария ввела «финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек». Среди них граждане России и Белоруссии — военнослужащие, политики, бизнесмены, «лица, занимающиеся распространением дезинформации».
«Таким образом, швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, идентичен списку ЕС», — отметили в правительстве.
Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии 3 июня. В рамках санкций против России ЕС решил ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, отключить от SWIFT еще три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также расширить ограничительные меры против физических и юридических лиц, но их список пока не приводится.
Помимо этого, как выяснил РБК, шестой пакет антироссийских санкций ЕС включил в себя запреты на покупку в России алкоголя и растительных отходов, а также на продажу в страну специальных химических веществ. Общая стоимость этих запретов превышает €900 млн.
В Кремле еще на стадии подготовки шестого пакета отметили, что санкции — это «обоюдоострое оружие». «Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.