Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Депутаты предложили запретить части иностранцев покупать землю в России Политика, 04:11
Представитель России в ООН пожаловалась на отказ Швейцарии в выдаче виз Политика, 03:42
В России запустят работу над созданием оборудования для связи 6G Технологии и медиа, 02:55
Россия и Иран договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании Политика, 02:39
Трамп заявил об унижениях США на мировой арене Политика, 01:35
Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности Политика, 01:34
Страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. Что важно знать Бизнес, 00:50
Microsoft оценила расходы из-за сворачивания деятельности в России Бизнес, 00:47
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Ростелеком» связал слив данных абонентов со старой утечкой Технологии и медиа, 00:47
В ВГА не нашли повреждений Антоновского моста после обстрела Украины Политика, 00:18
Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны за конфликт с Россией Политика, 00:01
Доходы регионов от управления финансовой подушкой резко выросли Экономика, 00:00
Оскорбил фанатов Хабиба и грузин. В UFC нашли лучшую версию Макгрегора Спорт, 00:00
Половина россиян признались, что ставят себе диагнозы по интернету Life, 00:00
Политика ,  
0 

Представитель России в ООН пожаловалась на отказ Швейцарии в выдаче виз

Российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария. Об этом на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила представитель России Ирина Тяжлова.

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — сказала Тяжлова (цитата по «РИА Новости»).

Основные партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам
Политика
Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

По словам дипломата, практику «отсечения представителей государств от мероприятий под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий» является неприемлемой и дискриминационной.

Кроме того, Тяжлова на заседании заявила, что обвинения в кибеагрессии в адрес России являются голословными. Она добавила, любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур, если они чем-то обеспокоены.

Россия ранее выразила решительный протест США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.

Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский призвал секретариат ООН принять конкретные меры для урегулирования данной «неприемлемой ситуации».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Пора заняться математикой: что поможет натренировать мозг
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Теги
ООН Россия визы
Материалы по теме
В АТОР сообщили об ажиотажном спросе на визы в Финляндию
Бизнес
МИД отверг планы ввести выездные визы для россиян
Общество
АТОР сообщила о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter