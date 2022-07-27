Представитель России в ООН пожаловалась на отказ Швейцарии в выдаче виз

Российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария. Об этом на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила представитель России Ирина Тяжлова.

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — сказала Тяжлова (цитата по «РИА Новости»).

По словам дипломата, практику «отсечения представителей государств от мероприятий под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий» является неприемлемой и дискриминационной.

Кроме того, Тяжлова на заседании заявила, что обвинения в кибеагрессии в адрес России являются голословными. Она добавила, любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур, если они чем-то обеспокоены.

Россия ранее выразила решительный протест США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.

Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский призвал секретариат ООН принять конкретные меры для урегулирования данной «неприемлемой ситуации».