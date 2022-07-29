Латвия продолжила закупать российский газ через посредника

Российский газ поступает в Латвию через посредника, Latvijas Gaze не может оплатить поставки «Газпрому». Ранее республика отказалась платить по новой схеме с открытием рублевого счета, премьер пообещал не возобновлять импорт

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / picture-alliance / ТАСС

Латвийская газовая компания Latvijas Gaze продолжила закупать газ российского производства после заявлений об отказе от прямых поставок, топливо закупается у посредника. Об этом Delfi заявил глава компании Айгарс Калвитис.

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», — сказал он, отказавшись называть посредника. — «это коммерческая информация, ее мы не обсуждаем публично».

В середине июня латвийский премьер Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа, призвав найти способ наложить санкции на поставки. Он тогда отметил, что из-за решения большинства стран Европы продолжать закупать российский газ, официальная Москва все еще может финансировать спецоперацию на Украине и поддерживать курс рубля.

Кариньш добавил, что отказаться от закупок газа у России (90% от импорта в 2021 году) позволил специальный план «на случай непредвиденных обстоятельств» с энергетическим обеспечением страны.

Латвия перестала получать российский газ в начале апреля, это было связано с решением не подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки с открытием в Газпромбанке счета в рублях. Эта схема касалась стран, которые правительство России ранее определило в качестве недружественных, в список входят все страны ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.

В начале июля Latvijas Gaze предупредила о повышении стоимости использования природного газа, цены с 1 июля выросли в диапазоне от 65,6 до 89,9%. С 1 января следующего года вступит в силу запрет на импорт газа из России, такое решение принял в середине июля латвийский Сейм.