Латвия продолжила закупать российский газ через посредника
Латвийская газовая компания Latvijas Gaze продолжила закупать газ российского производства после заявлений об отказе от прямых поставок, топливо закупается у посредника. Об этом Delfi заявил глава компании Айгарс Калвитис.
«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», — сказал он, отказавшись называть посредника. — «это коммерческая информация, ее мы не обсуждаем публично».
В середине июня латвийский премьер Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа, призвав найти способ наложить санкции на поставки. Он тогда отметил, что из-за решения большинства стран Европы продолжать закупать российский газ, официальная Москва все еще может финансировать спецоперацию на Украине и поддерживать курс рубля.
Кариньш добавил, что отказаться от закупок газа у России (90% от импорта в 2021 году) позволил специальный план «на случай непредвиденных обстоятельств» с энергетическим обеспечением страны.
Латвия перестала получать российский газ в начале апреля, это было связано с решением не подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки с открытием в Газпромбанке счета в рублях. Эта схема касалась стран, которые правительство России ранее определило в качестве недружественных, в список входят все страны ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.
В начале июля Latvijas Gaze предупредила о повышении стоимости использования природного газа, цены с 1 июля выросли в диапазоне от 65,6 до 89,9%. С 1 января следующего года вступит в силу запрет на импорт газа из России, такое решение принял в середине июля латвийский Сейм.