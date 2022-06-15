Премьер Латвии пообещал не возобновлять поставки газа из России

Рига прежде импортировала 90% необходимого объема газа из России, однако решение не продолжать закупки пересмотрено не будет, заявил Кариньш. Он также призвал изменить оборонную стратегию НАТО и нарастить поставки оружия Киеву

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Латвия не намерена возобновлять импорт газа из России, несмотря на наличие сложностей после отказа от поставок; следует найти способ наложения санкций на российский газ, заявил глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш в интервью El País.

«Около 90% того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать [газ российского производства]», — подчеркнул премьер-министр Латвии (цитата по ТАСС).

Кариньш выразил уверенность, что из-за решения большинства европейских стран продолжать закупки газа у России Москва в силах финансировать спецоперацию на Украине и поддерживать курс рубля. Он также пояснил, что отказаться от продолжения закупок газа у России позволил специальный план «на случай непредвиденных обстоятельств» с энергетическим обеспечением страны.

Кариньш также призвал изменить оборонную стратегию НАТО в отношении Польши и Прибалтики. По его словам, она допускает потерю части территории в случае нападения и ее последующее возвращение. «Становится ясно, что нельзя рассматривать вариант уступки территории даже на короткий период времени», — подчеркнул латвийский премьер-министр. Он добавил, что альянсу следует создать «прогрессивную стратегию обороны», которая бы предполагала постоянное присутствие большого числа военных на восточном фланге.

«Мир может быть достигнут только посредством победы», — оценил он ситуацию на Украине, призвав поставлять Украине больше вооружения.

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Латвия перестала получать российский газ в начале апреля, это было связано с решением не подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки с открытием в Газпромбанке счета в рублях. Эта схема касалась стран, которые правительство России ранее определило в качестве недружественных, в список входят все страны ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.

Сейчас газ поступает в Латвию через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, причем в последнем «нетипично много газа для этого периода», говорил в начале апреля глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. Он заверил, что это позволяет не беспокоиться за энергетическую безопасность Латвии в ближайшие несколько месяцев.

В начале июля в латвийской газовой компании Latvijas Gaze предупредили о повышении тарифов для домохозяйств страны за пользование природных газом, цены с 1 июля вырастут в диапазоне от 65,6 до 89,9%.