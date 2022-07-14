Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

Страна перестала получать газ вскоре после того, как российские власти ввели схему его оплаты в рублях. Теперь депутаты утвердили официальный запрет на поставки, который вступит в силу 1 января 2023 года

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Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года, пишет Delfi. Также парламент одобрил регулирование о соглашениях с другими странами ЕС о способах обеспечения запрета.

Поправки предложили депутаты от Новой консервативной партии.

Глава МИД страны Эдгар Ринкевичс еще в конце мая объявил о планах властей возвести станции газоснабжения и отказаться от поставок российского газа.

С апреля «недружественные» России государства, в том числе и Латвия, должны платить за поставки российского газа в рублях согласно специально созданной для этого схеме с использованием валютного и рублевого счетов в Газпромбанке. В ЕС расчеты в рублях сочли нарушением санкций.

В начале апреля глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдис Баррис сообщил, что в страны Прибалтики перестал поступать природный газ из России. Он пояснил, что решение Москвы принимать оплату в рублях побудило Литву, Латвию и Эстонию резко снизить объемы поставок, так как на них «больше нельзя полагаться». «С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала», — добавил он.

С начала июля тарифы за газ в республике увеличились на 65,6–89,9%. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявлял, что Латвия не планирует возобновлять импорт газа из России, несмотря на сложности после прекращения поставок. Отказаться от закупок позволил специальный план «на случай непредвиденных обстоятельств» с энергетическим обеспечением страны, добавил глава правительства.