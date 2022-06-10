В Латвии с июля повысят цены на газ для населения почти на 90%

Итоговая стоимость, как и ее рост, будет зависеть от ежегодных объемов потребления топлива. Ожидается, что с учетом акцизов и НДС цена на газ вырастет в пределах от 65,6 до 89,9% с 1 июля

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Тарифы за пользование природным газом для домохозяйств в Латвии с 1 июля вырастут в пределах от 65,6 до 89,9%, в зависимости от объема потребления, сообщила латвийская газовая компания Latvijas Gaze изданию Latvijas Vestnesis.

Так, для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный тариф реализации с налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизами на второе полугодие вырастет на 65,6%, с €1,10209 до €1,8252. за кубометр; а для семей, чьи годовые потребности составляют от 250 до 500 кубометров, — на 74,7%, с €0,96649 до €1,6896 за кубометр.

Домохозяйства, потребляющие от 500 до 25 тыс. кубометров природного газа в год, должны будут платить больше уже на 89,9%, стоимость топлива вырастет с €0,80405 до €1,52715 за кубометр.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о расчетах за газ с «недружественными» странами в рублях. Документ обязал их открывать по два счета в российском Газпромбанке (валютный и рублевый) и платить по новой схеме начиная с 1 апреля. Недружественные государства должны вносить оплату в валюте, а банк — продавать ее на бирже и зачислять полученные средства на рублевый счет. Только после этого оплата будет считаться внесенной.

Прибалтийские страны и Евросоюз отказались вести расчеты по этой схеме. 3 апреля газ перестал поступать в Латвию. В конце мая глава МИД республики Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу Al Jazeera сказал, что власти хотят полностью отказаться от российских поставок топлива. Ранее председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус говорил, что соседняя Латвия импортирует из России до 80% газа.

Сейчас поставки в Латвию осуществляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. У страны нет причин беспокоиться за свою энергетическую безопасность в течение нескольких месяцев, так как во втором хранилище «нетипично много газа для этого периода», говорил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.