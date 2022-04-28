В Госдепе допустили включение России в список спонсоров терроризма

США занимаются изучением возможности включения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Мы рассматриваем это», — сказал Блинкен, уточнив, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. В настоящий момент юристы изучают данный вопрос, добавил он.

Кроме того, госсекретарь отметил, что США намерены сделать все возможное, чтобы привлечь российскую сторону к ответственности за приписываемую ей причастность к военным преступлениям на Украине.

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