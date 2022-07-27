Telegraph сообщила, что Джонсон может стать следующим генсеком НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку после скандала в правительстве, в следующем году может побороться за пост генерального секретаря НАТО, сообщила газета Telegraph.
По данным издания, старшие тори поддерживают кандидатуру Джонсона. До него на пост генсекретаря альянса прочили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также бывших премьер-министров Терезу Мэй и Дэвида Кэмерона, пишет Telegraph.
О том, что Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, ранее также сообщила Daily Express. Как отмечает издание, кандидатуру премьера активно поддерживают на Украине.
«Блестящей идеей» возможное назначение Джонсона на этот пост считает и бывший министр по Brexit Дэвид Джонс. По его словам, именно премьер «возглавил реакцию Запада» на действия России на Украине и он же призвал Швецию и Финляндию подать заявки на членство в НАТО.
Mirror также называла среди возможных вариантов дальнейшей карьеры Джонсона назначение на пост генсека Североатлантического альянса. Однако этот вариант она считает менее вероятным. Как пишет издание, ООН могла бы создать пост посланника по вопросам восстановления Украины после конфликта, и Джонсон смог бы претендовать на него, учитывая его «тесные отношения с президентом Владимиром Зеленским».
Джонсон подал в отставку с поста премьера и главы консерваторов в начале июля после скандала в правительстве. Выяснилось, что он назначал на высокие посты члена правительства Криса Пинчера, зная, что тот уже становился фигурантом расследования о сексуальных домогательствах. Скандал начался после того, как Пинчера вновь обвинили в приставаниях.
За пост главы Консервативной партии и правительства поборются бывший министр финансов Риши Сунак и глава МИДа Лиз Трасс. Джонсон же, как сообщал Telegraph, рассматривал уход из политики. Однако на этой неделе он заявил, что намерен участвовать в следующих выборах главы консерваторов. По словам источников Sunday Times, премьер считает, что приход преемника может обернуться катастрофой и через несколько лет приведет к поражению тори, и тогда партии понадобится кто-то энергичный и способный вернуть ее к власти.
Пост генерального секретаря НАТО занимает Йенс Столтенберг. Его полномочия должны были истечь в сентябре, но члены альянса продлили их еще на год. До этого Столтенберга назначили главой Центробанка Норвегии, и ожидалось, что он займет этот пост не позже 31 декабря этого года.