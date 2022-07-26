Дебаты Трасс и Сунака прервали из-за обморока ведущей на словах о Путине
Предвыборные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании экс-министра финансов Риши Сунака и министра иностранных дел Лиз Трасс неожиданно прервались на словах последней о российском президенте Владимире Путине. Прения шли в прямом эфире канала TalkTV.
«Если он [Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава британского МИДа, но ее фраза прервалась грохотом. Министр произнесла: «О боже мой», после чего трансляция прекратилась.
Позднее телеканал сообщил, что во время выступления Трасс ведущая Кейт Макканн упала в обморок, в связи с чем трансляцию прекратили. «Хотя она в порядке, медики рекомендуют не продолжать дебаты. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении TalkTV в Twitter.
С 12 июля в Великобритании проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии. На пост премьер-министра выдвинули кандидатуры 11 консерваторов. После пятого тура голосования из предвыборной гонки выбыла замминистра торговли Пенни Мордонт, а в финальный раунд вышли Сунак и Трасс. Имя нового премьера станет известно 5 сентября.
В ходе первых дебатов финалистов предвыборной гонки Трасс заявила, что Лондону нужно занять «жесткую позицию» по отношению к Пекину, чтобы избежать ошибок, допущенных в отношениях с Москвой, став от нее стратегически зависимыми. Сунак же не согласился с ней, как и в ряде других вопросов, в том числе с идеей Трасс снизить налоги на фоне роста стоимости жизни из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины.
При этом оба кандидата сошлись на том, что Британия продолжит оказывать Украине военно-техническую и материальную поддержку, однако не станет задействовать при этом британский флот. Королевство, по мнению обоих, не должно становиться прямым участником конфликта.