В Белоруссии сообщили о 200 заброшенных в страну «боевиках»
В Белоруссию забросили более 200 «боевиков», которые должны заниматься дестабилизацией обстановки во время выборов президента, сообщает агентство БелТА со ссылкой на информацию правоохранительных органов страны.
«Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — говорится в сообщении агентства.
Агентство также сообщило, что в ночь на 29 июля белорусские силовики задержали под Минском 32 «боевиков» иностранной частной военной компании Вагнера, а еще один человек был задержан на юге страны.
Официальные органы власти Белоруссии и правоохранительные структуры республики об задержании «боевиков» на момент подготовки этого материала не сообщали.
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