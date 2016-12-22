Захар Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин в июле уходит с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он заявил «Свободной прессе».

Прилепин отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».

«Да и мне пора честь знать — и в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать», — рассказал он.

Писатель подчеркнул, что противостояние в Донбассе с украинской стороной стало минимальным. Прилепин добавил, что два года, проведенные в батальоне, стали самым счастливым временем в его жизни.

Ранее президент России Владимира Путина в ответ на вопрос Прилепина в ходе прямой линии заявил об опасности для украинской государственности, если Киев начнет наступление в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу. После этого заявления Прилепин рассказал, что в словах Путина прозвучали многие вещи, которые ему важны, в том числе то, что Россия делает все для того, чтобы «ситуация не пошла по киевскому сценарию».