Глава МИД Ирана диагностировал у США «наркозависимость» от санкций

Введение санкций стало «наркотической зависимостью» для США, а их поведение на международной арене представляет опасность для других стран. Так глава МИД Ирана Джавад Зариф ответил на угрозы США о вводе ограничений против Тегерана

Джавад Зафир (Фото: Richard Drew / AP)

Введение санкций стало «наркотической зависимостью» для Вашингтона, а поведение США на международной арене представляет опасность для других стран. Так глава МИД Ирана Джавад Зариф ответил на угрозы США о возобновлении санкций против республики. О выступлении министра на заседании с участием послов Ирана и представителей частных компаний сообщает агентство Mehr.

«Текущая ситуация такова, что европейские страны должны либо следовать своим интересам, либо интересам президента США [Дональда] Трампа», — сказал Зариф. По его словам, сейчас Вашингтон изолирован и вынужден использовать политическое давление для достижения своих целей. «Эти условия предоставляют нам особую возможность, и мы должны ей воспользоваться», — подчеркнул министр.

Он добавил, что санкции США утратили свою легитимность, так как американцы вынуждают другие страны действовать вопреки резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН о принятии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Трамп в начале мая объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и вводе ограничений против страны с ноября. В середине июля иранские власти подали в Международный суд ООН жалобу на США в связи с «незаконным повторным введением в одностороннем порядке санкций» против Тегерана.

Президент Ирана Хасан Роухани 23 июля заявил, что если США развяжут конфликт с Ираном, то он станет «матерью всех войн». В ответ Трамп предостерег Исламскую Республику от угроз в адрес Соединенных Штатов, пригрозив последствиями, «какие мало кто испытывал за всю предшествующую историю». Иранский генерал-майор Касем Сулеймани заявил, что возможная война «уничтожит все», чем владеет Трамп. Роухани также ответил американскому лидеру, назвав его угрозы «недостойными внимания».