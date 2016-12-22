Иран подал в суд на США из-за санкций

О подаче иска в Международный суд ООН объявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

Джавад Зариф (Фото: Richard Drew / AP)

Власти Ирана обратились в Международный суд ООН (International Court of Justice, ICJ) с жалобой на действия США. О подаче иска сообщил на своей странице в сети Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Сегодня Иран подал жалобу в ICJ, чтобы привлечь США к ответственности за незаконное повторное введение в одностороннем порядке санкций. Несмотря на то что США проявляют неуважение к дипломатии и своим юридическим обязательствам, Иран остается привержен верховенству закона. Крайне важно выступить против их [США] привычки нарушать международное право», — написал Зариф.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе страны из заключенного в 2015 году международного соглашения с Ираном, которое предусматривало поэтапное снятие экономических санкций в обмен на сворачивание иранской ядерной программы. Вашингтон объявил о том, что к ноябрю возобновит санкции против страны. Ожидается, что санкции США затронут иранскую промышленность, торговлю и золотодобычу, а также помешают Ирану экспортировать свою нефть.

Целями введения санкций представитель Госдепартамента США Брайан Хук назвал оказание давления на иранский режим и «сокращение до нуля его доходов от продаж сырой нефти».

Вашингтон уже потребовал от своих европейских союзников не приобретать нефть у Ирана, пригрозив покупателям вторичными санкциями.