Президент Ирана назвал угрозы США недостойными внимания

Президент Ирана Хасан Роухани назвал угрозы США беспочвенными и недостойными ответа, но заверил, что Тегеран будет противостоять «американскому заговору». Об этом иранский лидер заявил на заседании кабинета министров, сообщается на сайте президентской администрации.



«Иранский народ настойчив, един, целостен, игнорирует их (США) угрозы и заговоры и выбирает путь противостояния», — сказал Роухани.



Иранский лидер отметил, что для того чтобы ответ Тегерана Вашингтону был сильным, стране необходимо «усерднее работать», наращивать экспорт. Кроме того, он заявил, что Иран принимает меры против Вашингтона, в том числе подает иск против США в Международный суд ООН и жалобу в Гаагу. Иранский лидер отметил, что пока суд в Организации Объединенных Наций не рассмотрит иск, Вашингтон не сможет ничего предпринимать против Тегерана.

О том, что Иран подал иск в Международный суд ООН против США, стало известно 16 июля. В Тегеране полагают, что Вашингтон незаконно вводит в одностороннем порядке против него санкции.

США заявили о вводе санкций против Тегерана после выхода из ядерной сделки, одним из условий которого было постепенное снятие экономических ограничений с Ирана в обмен на завершение ядерной программы. Вашингтон планирует возобновить действия санкций с ноября. Ограничения будут касаться иранской промышленности, торговли, золотодобычи, экспорта нефти.