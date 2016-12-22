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Президент Ирана назвал угрозы США недостойными внимания
Политика, 13:56
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Президент Ирана назвал угрозы США недостойными внимания

Президент Ирана Хасан Роухани назвал угрозы США беспочвенными и недостойными ответа, но заверил, что Тегеран будет противостоять «американскому заговору». Об этом иранский лидер заявил на заседании кабинета министров, сообщается на сайте президентской администрации.

«Иранский народ настойчив, един, целостен, игнорирует их (США) угрозы и заговоры и выбирает путь противостояния», — сказал Роухани.

Иранский лидер отметил, что для того чтобы ответ Тегерана Вашингтону был сильным, стране необходимо «усерднее работать», наращивать экспорт. Кроме того, он заявил, что Иран принимает меры против Вашингтона, в том числе подает иск против США в Международный суд ООН и жалобу в Гаагу. Иранский лидер отметил, что пока суд в Организации Объединенных Наций не рассмотрит иск, Вашингтон не сможет ничего предпринимать против Тегерана.

Иран подал в суд на США из-за санкций
Политика

О том, что Иран подал иск в Международный суд ООН против США, стало известно 16 июля. В Тегеране полагают, что Вашингтон незаконно вводит в одностороннем порядке против него санкции.

США заявили о вводе санкций против Тегерана после выхода из ядерной сделки, одним из условий которого было постепенное снятие экономических ограничений с Ирана в обмен на завершение ядерной программы. Вашингтон планирует возобновить действия санкций с ноября. Ограничения будут касаться иранской промышленности, торговли, золотодобычи, экспорта нефти.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: Иран , иранская ядерная программа , американские санкции
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