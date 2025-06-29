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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT раскрыла детали тайной миссии бомбардировщиков B-2 в ударах по Ирану

NYT: пилоты B-2 годами готовились к 37-часовой миссии и бомбардировке Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Пилоты годами готовились к миссии, подобной той, которую они выполнили при ударах по Ирану: проводили многие часы в симуляторе B-2, имитировали атаки. Трамп назвал летчиков «невероятными». Удар был нанесен неожиданно для Ирана
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Cамолет B-2 (Фото: U.S. Air Force)

Пилоты американских самолетов B-2, совершивших удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня, были специально подготовлены к 37-часовому перелету к месту сброса бомб — противобункерных GBU-57, пишет The New York Times (NYT).

Летчики, участвовавшие в миссии, несколько лет до нее занимались подготовкой к подобным долгим полетам: проводили сутки в симуляторе полета на бомбардировщике; отрабатывали во время имитации саму атаку по объектам, находящимся в горной породе. Но, как отметил отставной генерал-лейтенант Стивен Башем, который прежде летал на B-2, в условиях подготовки пилоты никак не могли почувствовать «глухой удар» — ощущение, когда самолет выпускает бомбу весом более 13 т. Раньше эти бомбардировщики сбрасывали бомбы весом не более тонны, противобункерные снаряды в целом были применены впервые.

Первые миссии B-2 продолжительностью более 30 часов были проведены во время войны в Косово в 1999 году. «В то время идея совершить боевой вылет и вернуться домой вовремя, чтобы забрать детей с футбольной тренировки, была все еще новой и немного сюрреалистичной для пилотов», — пишет NYT. Однако с тех пор ВВС США отработали практику столь длительных боевых полетов.

Экипаж B-2 управляется экипажем из двух человек. В кабине помимо кресел есть место, чтобы подремать на раскладушке, а также туалет и подогреватели для еды, хотя пилоты чаще берут с собой просто сэндвичи. Летчики должны быть в креслах во время взлета, посадки, дозаправки в воздухе и пролета над вражеской территорией.

Что такое противобункерная бомба GBU-57 MOP, которой США ударили по Ирану
База знаний
Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator на авиабазе Уайтмен в Миссури, США, 2 мая 2023 года

США использовали противобункерные бомбы, чтобы разрушить подземные ядерные объекты Ирана — например, в Фордо. У Израиля, который начал операцию против Исламской Республики, такого оружия нет.

С авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури бомбардировщики поднялись в воздух еще 21 июня. Более суток у них занял путь к месту сброса бомб. Цель их полета на тот момент была неясна: Вашингтон не анонсировал заранее атаку, что позволило сделать ее внезапной.

Президент Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов в ночь на 22 июня иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. Иран оценивал как серьезный ущерб от атак по своим ядерным объектам.

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Политика
Фото:Maxar Technologies / Reuters

Оценивая 29 июня данные, что Иран мог переместить оборудование из Фордо, Трамп заявил, что Тегерану это не удалось. Также он восхитился пилотами B-2.

«Невероятные пилоты B-2 прибудут в Белый дом. Они поражают цель размером с круг — маленькую цель, как они говорят, размером с половину дверцы холодильника, с высоты 50 тыс. футов, пролетая на большой скорости», — отметил Трамп в Truth Social.

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