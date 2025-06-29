NYT раскрыла детали тайной миссии бомбардировщиков B-2 в ударах по Ирану

Пилоты годами готовились к миссии, подобной той, которую они выполнили при ударах по Ирану: проводили многие часы в симуляторе B-2, имитировали атаки. Трамп назвал летчиков «невероятными». Удар был нанесен неожиданно для Ирана

Cамолет B-2 (Фото: U.S. Air Force)

Пилоты американских самолетов B-2, совершивших удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня, были специально подготовлены к 37-часовому перелету к месту сброса бомб — противобункерных GBU-57, пишет The New York Times (NYT).

Летчики, участвовавшие в миссии, несколько лет до нее занимались подготовкой к подобным долгим полетам: проводили сутки в симуляторе полета на бомбардировщике; отрабатывали во время имитации саму атаку по объектам, находящимся в горной породе. Но, как отметил отставной генерал-лейтенант Стивен Башем, который прежде летал на B-2, в условиях подготовки пилоты никак не могли почувствовать «глухой удар» — ощущение, когда самолет выпускает бомбу весом более 13 т. Раньше эти бомбардировщики сбрасывали бомбы весом не более тонны, противобункерные снаряды в целом были применены впервые.

Первые миссии B-2 продолжительностью более 30 часов были проведены во время войны в Косово в 1999 году. «В то время идея совершить боевой вылет и вернуться домой вовремя, чтобы забрать детей с футбольной тренировки, была все еще новой и немного сюрреалистичной для пилотов», — пишет NYT. Однако с тех пор ВВС США отработали практику столь длительных боевых полетов.

Экипаж B-2 управляется экипажем из двух человек. В кабине помимо кресел есть место, чтобы подремать на раскладушке, а также туалет и подогреватели для еды, хотя пилоты чаще берут с собой просто сэндвичи. Летчики должны быть в креслах во время взлета, посадки, дозаправки в воздухе и пролета над вражеской территорией.

США использовали противобункерные бомбы, чтобы разрушить подземные ядерные объекты Ирана — например, в Фордо. У Израиля, который начал операцию против Исламской Республики, такого оружия нет.

С авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури бомбардировщики поднялись в воздух еще 21 июня. Более суток у них занял путь к месту сброса бомб. Цель их полета на тот момент была неясна: Вашингтон не анонсировал заранее атаку, что позволило сделать ее внезапной.

Президент Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов в ночь на 22 июня иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. Иран оценивал как серьезный ущерб от атак по своим ядерным объектам.

Оценивая 29 июня данные, что Иран мог переместить оборудование из Фордо, Трамп заявил, что Тегерану это не удалось. Также он восхитился пилотами B-2.

«Невероятные пилоты B-2 прибудут в Белый дом. Они поражают цель размером с круг — маленькую цель, как они говорят, размером с половину дверцы холодильника, с высоты 50 тыс. футов, пролетая на большой скорости», — отметил Трамп в Truth Social.