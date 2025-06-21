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Война Израиля и Ирана ,  
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США подняли бомбардировщики B-2 и направили их в сторону Ближнего Востока

UK Defence Journal: бомбардировщики США B-2 вылетели с авиабазы в Миссури
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Бомбардировщики В-2 Spirit вылетели в направлении военной базы в Индийском океане на фоне конфликта Израиля и Ирана. Эти самолеты могут быть оснащены специальными бомбами для поражения подземных объектов
Бомбардировщик B-2 Spirit
Бомбардировщик B-2 Spirit (Фото: Jonathan Daniel / Getty Images)

Группа американских стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури и направляется к острову Диего-Гарсия, стратегической военной базе США в Индийском океане. Об этом пишет UK Defence Journal.

B-2A Spirit сопровождает группа из восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers. Они присоединились к бомбардировщикам над Канзасом. Издание подчеркивает, что Пентагон перебрасывает военные самолеты на фоне израильско-иранского конфликта.

Cтратегический стелс-бомбардировщик В-2 Spirit был разработан компанией Northrop Grumman (США), свой первый полет совершил в 1989 году. Он способен подниматься на высоту около 15 тыс. м при нагрузке 18 тыс. кг. На вооружении бомбардировщика могут состоять как обычные, так и ядерные боеголовки. Экипаж состоит из двух человек.

B-2 широко применялся при бомбардировках Югославии союзниками по НАТО в 1999 году, а также в конфликтах в Ираке и Афганистане. Бомбардировщик за счет своих стелс-характеристик способен действовать в условиях плотного противодействия ПВО.

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UK Defence Journal отмечает, что эти бомбардировщики могут выступать средством доставки тяжелых высокоточных бомб Massive Ordnance Penetrator (MOP), способных уничтожать глубоко залегающие цели и укрепленные сооружения. B-2, таким образом, могут поражать подземные объекты, недосягаемые для обычных бомб или крылатых ракет. Издание напоминает, что к числу таких относится ядерный объект в Фордо.

В Фордо, расположенном к югу от Тегерана, находится завод по обогащению урана. Этот объект считается ключевым для иранской ядерной программы, помещения расположены под землей. Израиль не располагает 13-тонными противобункерными бомбами, необходимыми для уничтожения объекта с воздуха, а также бомбардировщиками B-2 для их доставки. США располагают и бомбами, и бомбардировщиками.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив это приближением Тегерана к возможности создания ядерной бомбы. Тегеран отверг обвинения в намерении создать ядерное оружие и начал наносить ответные удары.

17 июня американский президент США Дональд Трамп одобрил планы нападения на Иран, но пока не принял окончательного решения о том, наносить ли удар по стране и присоединяться ли официально к воздушной кампании Израиля. Axios спустя два дня написал, что Трамп спрашивал своих советников, сможет ли авиабомба МОР уничтожить объект в Фордо. Пентагон заверил Трампа в надежности авиабомбы. Однако она прежде никогда не применялась на поле боя, не считая испытаний во время разработки.

Тегеран предупреждал, что вмешательство США в конфликт «обернется для них невосполнимым ущербом». В Кремле назвали спекуляциями сообщения СМИ о намерении США применить против Ирана тактическое ядерное оружие.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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