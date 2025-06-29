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Война Израиля и Ирана ,  
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Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран мог вывезти большую часть урана из Фордо за несколько дней до атаки США, пишет Reuters. Ранее в МАГАТЭ подтвердили, что не могут отследить 400 кг обогащенного урана. Его поиски станут игрой «кошки-мышки», предупредил источник
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Американские и израильские атаки на иранские ядерные объекты создали для инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) головоломку, теперь им предстоит выяснить были ли запасы обогащенного урана погребены под завалами, или Тегерану удалось их спрятать, пишет Reuters.

Агентство пообщалось с более чем десятком действующих и бывших должностных лиц, участвовавших в программе сдерживания ядерной программы Ирана. Они не исключили, что бомбардировки Израиля и США могли стать для Ирана «идеальным прикрытием» для сокрытия его запасов урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после ударов эксперты лишились возможности отслеживать иранский обогащенный уран. Всего, по его оценкам, Иран мог переместить около 400 кг обогащенного до 60% урана.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции, целями которой стали ядерная программа и военная инфраструктура Ирана. 22 июня США присоединились к конфликту и атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Замдиректора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини в тот же день заявил, что за «некоторое время» до этого Иран эвакуировал три ядерных объекта: из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана, риска радиационного выброса, по его словам, не было.

Любые попытки МАГАТЭ отследить иранский обогащенный уран будут трудными, констатирует Reuters. Бывший главный инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен, который руководил инспекциями агентства ядерных объектов, в частности, в Иране, считает, что специалиста надо будет извлечь образцы из поврежденных зданий, а также собрать пробы объектов окружающей среды. Все это потребует значительного времени, отметил он. «Некоторые материалы могут оказаться недоступны, так как находятся под завалами или были утеряны во время бомбардировок», — объяснил Хейнонен.

МАГАТЭ заявило, что не может отследить 400 кг обогащенного Ираном урана
Политика
Фото:Getty Images

Вместе с тем есть основания полагать, что Иран мог вывезти большую часть обогащенного урана из Фордо еще за несколько дней до атаки, пишет Reuters. Аналогичную информацию ранее представила The Washington Post со ссылкой на старшего аналитика спутниковой компании Maxar. Газета отмечала, что за два дня до того, как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, спутники зафиксировали на снимках «необычную активность грузовиков и транспортных средств» в районе объекта в Фордо.

Министр обороны США Пит Хегсет говорил, что ему неизвестны о каких-либо разведданных, указывающих на то, что Иран вывез какую-либо часть обогащенного урана. Такую же позицию занял и американский президент Дональд Трамп. В эфире Fox News он заявил, что иранцы «ничего не передвигали». «Это очень тяжело — очень, очень тяжело. Это очень трудно сделать», — сказал Трамп, отметив, что Тегеран никак не мог знать о планах Вашингтона нанести удар.

Глава МАГАТЭ настаивал, что Иран обязан показать местоположение урана, который не могут отследить инспекторы, так как Тегеран подписал Договор нераспространении ядерного оружия. Однако, как напомнил один из собеседников Reuters, проверка состояния запасов Ирана была серьезной проблемой для МАГАТЭ еще до эскалации. «Это будет игра в кошки-мышки», — прогнозирует источник агентства.

Агентство отмечает, что даже малая часть неучтенного количества урана может стать серьезной проблемой для западных стран, которые считают, что Иран сохранил возможность создания ядерного оружия. По оценкам МАГАТЭ, 400 кг достаточно для создания минимум девяти ядерных боеголовок.

Гросси отмечал, что несмотря на заявления США о полном уничтожении всех главных ядерных объектов Ирана, у страны еще остались производственные мощности. По его оценкам, Тегеран может возобновить обогащение урана уже через несколько месяцев.

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Милена Костерева
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