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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Американские удары по ядерным объектам Ирана «по сути одно и то же», что и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, заявил Трамп. Президент США подчеркнул, что оба удара закончили войну

Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки
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Президент США Дональд Трамп сравнил удары по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Он вновь подчеркнул, что действия американских военных позволили положить конец войне Израиля и Ирана.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне», — заявил Трамп на саммите НАТО в Гааге.

США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тыс. человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

Официальная позиция Соединенных Штатов заключалась в том, что применение ядерного оружия было вынужденной мерой, призванной заставить Японию безоговорочно капитулировать.

Трамп заявил, что в результате американских ударов иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. Разведданые, представленные Минобороны США, президент назвал «не окончательными». В материалах американской разведки, в частности, говорилось, что удары по Ирану лишь на несколько месяцев отодвинули ядерную программу. «Я думаю, Израиль очень скоро нам об этом [ущербе] расскажет», — добавил Трамп (цитата по Financial Times).

Разведка США разошлась с Трампом в оценке ущерба ядерным объектам Ирана
Политика
Дональд Трамп

Ударам ВВС США в ночь на 22 июня подверглись ключевые иранские ядерные объекты — в Натанзе, Фордо и Исфахане. На следующий день Иран атаковал крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке — авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп назвал иранские атаки «очень слабыми», а спустя день объявил, что Иран и Израиль договорились прекратить взаимный обмен ударами. Американский президент назвал соглашение «равноправным» и отметил, что оно стало «большой победой для всех».

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Теги
Персоны
Милена Костерева
Иран США ядерные объекты бомбардировка Хиросима и Нагасаки Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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