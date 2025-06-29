Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатором Украину

Согласно показаниям обвиняемых, заказчиками теракта в «Крокус Сити Холле» были Украина и террористическая организация «Вилаят Хорасан». Исполнители утверждают, что их обманули. Киев отвергал свою причастность к произошедшему

Тушение пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл», 22 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе допросов назвали его организатором Украину, а заказчиками — другие недружественные России страны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего в суде интересы 95 семей потерпевших, и материалы дела.

Как пишет агентство, информация о причастности Украины к теракту представлена в том числе в показаниях одного из фигурантов дела — Саидакрами Муродали Рачабализоды. Он, как отмечает «РИА Новости», прямо указал, что заказчиками теракта являются Украина и террористическая организация «Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

Рачабализода рассказал, что некто под именем Сайфулло, который давал указания террористам, фактически их обманул, так как утверждал, что нападение должно быть совершено «исключительно в интересах веры, в интересах мусульман». «Сайфулло прислал Фаридуни (Шамсидин Фаридуни — еще один обвиняемый в теракте. — РБК) голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман. Я тоже слышал это голосовое сообщение. Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как Сайфулло предложил нам много денег», — цитирует его показания агентство.

Похожие показания дал и Мухаммадсобир Файзов, пишет «РИА Новости». Другой обвиняемый, имя которого не уточняется, в ходе допроса заявил, что их использовали в интересах Украины, «которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками».

«Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины. Члены экстремистского движения «Хорасан» были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам Сайфулло», — заявил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов находятся под арестом уже больше года. По информации Следственного комитета России, все четверо были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

Российские власти неоднократно заявляли об «украинском следе» в теракте. Резюмируя выводы расследования теракта в «Крокусе» в июне 2025 года, СК вновь назвал заказчиком преступления Украину. Следствие считает, что теракт был осуществлен по заказу Киева, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России.

Украинские власти заявляли о непричастности к теракту. Позицию Киева поддержали страны G7: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Американская разведка предупреждала Москву о готовящемся нападении, но информация была слишком общей и не позволила выявить тех, кто участвовал в преступлении, говорил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» в марте прошлого года взяла на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» («Вилаят Хорасан» — ее подразделение).