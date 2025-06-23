СК завершил расследование теракта в «Крокусе» и назвал Украину заказчиком

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Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен по заказу Киева, следователи закончили расследование дела, по нему проходят 19 человек, сообщила РБК пресс-служба Следственного комитета (СК).

Вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди вошли в здание «Крокуса», где должен был пройти концерт музыкальной группы «Пикник», открыли огонь по собравшимся зрителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб., уточнили в СК.

Теракт совершили члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), а также их пособники, сказали в СК. Следствие установило, что теракт был осуществлен по заказу Киева, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России. Некоторые обвиняемые также планировали подорвать развлекательный комплекс в Каспийске в Дагестане, но преступление предотвратили.

Подготовка к теракту в «Крокусе» шла несколько месяцев, некоторые террористы прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Другие же находились в России. Они искали средства и орудия для теракта, пояснили в СК. Кроме того, некоторые фигуранты «осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации». Оружие привезли в Каспийск, а затем, прямо перед терактом, — в столичный регион.

Исполнители теракта пытались скрыться на Украине после совершения преступления, но их задержали в Брянской области.

Следствие шло больше года. Сейчас материалы дела в отношении 19 обвиняемых переданы прокурору, а оттуда документы будут направлены в суд. Вместе с тем следствие продолжается против двух организаторов и четырех участников террористической организации.

Всего в деле фигурирует несколько статей. Среди них:

ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт,

205.1 УК — содействие террористической деятельности,

205.3 УК — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,

205.5 УК — организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации,

222 УК — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов,

222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств,

223 — незаконное изготовление оружия,

223.1 — незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств,

ч. 1 ст. 30 — приготовление к террористическому акту,

п. «а» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору,

ст. 322.3 — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.

Расследование завершено в отношении Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых.