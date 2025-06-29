Песков объяснил, в каком случае мир «понесется в тартарары»

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Песков отметил, что другие государства не могут решать вопросы смены власти в какой-либо стране — если так будет, то мир скатится в тартарары. Израиль и США отвергали планы смены режим в Иране

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Другие государства не могут решать вопросы смены власти в иных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Между Израилем и Ираном с 13 по 24 июня шла 12-дневная война, США вмешались в нее в ночь на 22 июня. Президент Израиля Ицхак Герцог публично говорил, что страна не ставит целью ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи или смену режима там, но если бы это произошло, то такие события пошли бы на пользу иранцам, отметил он. США также заверили исламскую республику, что не стремятся к смене власти к ней, сообщал CBS.

Американский президент Дональд Трамп уже после завершения конфликта отмечал, что спас Хаменеи «от ужасной и позорной смерти», но в ответ лидер США получает «заявления, полные гнева, ненависти и отвращения». Это вынудило его прекратить работу над отменой санкций против Ирана.

Хаменеи, как сообщала The New York Times, во время войны находился в бункере: он понимал, что его могут убить, и собирался принять гибель как мученическую. Также он назвал имена трех возможных преемников на случай смерти, узнала газета. Кто они, не раскрывалось.

После заявления Трампа об «ужасной и позорной смерти» глава иранского МИДа Аббас Арагчи сказал, что президент США должен отказаться от неуважительного и пренебрежительного тона в отношении верховного лидера. Трампу нужно сменить риторику, если он хочет заключить ядерную сделку с Тегераном. В противном случае «Иран не колеблясь раскроет свои реальные возможности», предупредил министр.