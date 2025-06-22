США заверили Иран, что не планируют смену власти в стране

США связались с Ираном по дипломатическим каналам и заверили, что планируют только удары, а не стремятся к смене режима в стране, сообщает CBS со ссылкой на источники.

Когда именно это произошло — до или после ночной атаки на три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, не уточняется.

Ранее на этой неделе CBS сообщал, что президент США Дональд Трамп выступил против израильского плана убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Сам республиканец назвал Хаменеи его «легкой мишенью», но заверил, что сейчас аятолла в безопасности. «Мы не собираемся его уничтожать (убивать), по крайней мере, сейчас», — заявил он 17 июня.

По данным The New York Times, Хаменеи, который опасается за свою жизнь, сейчас скрывается в бункере. Он общается со своими командирами через доверенного помощника, и не использует электронные средства связи, чтобы его было сложнее найти. В связи с этим, передавал Axios, с аятоллой не смогли связаться иранские чиновники, чтобы передать ему предложение США и Турции о возобновлении переговоров.