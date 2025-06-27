Трамп заявил, что спас Хаменеи «от ужасной и позорной смерти»
Слова верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе республики над Израилем — «ложь», страна разрушена, а сам правитель был спасен от смерти, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ УЖАСНОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему даже не нужно говорить: «СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!» — написал он.
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