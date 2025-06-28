Иран пригрозил показать «реальные возможности» и призвал США сменить тон
Президент США Дональд Трамп должен отказаться от неуважительного и пренебрежительного тона в отношении верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в X.
Министр призвал Трампа сменить тон, если тот хочет заключить сделку с Тегераном.
«Если иллюзии приведут к худшим ошибкам, Иран не колеблясь раскроет свои реальные возможности, что, безусловно, положит конец любым иллюзиям относительно силы Ирана», — написал он.
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