NYT узнала, что верховный лидер Ирана назвал имена возможных преемников

86-летний Хаменеи руководит Ираном с 1989 года. На фоне войны с Ираном он предложил кандидатуры преемников, опасаясь гибели. Нового лидера из их числа выберет избираемый народом Совет экспертов

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех кандидатов на пост своего преемника, сообщает со ссылкой на источники The New York Times (NYT).

Имена вероятных преемников не называются, но известно, что в этом списке нет сына Хаменеи Моджтабы, которого считали главным претендентом на пост лидера республики. Он тоже является священнослужителем и близок к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Также Хаменеи поручил Ассамблее экспертов Ирана (состоит из выбираемых народом 88 муджтахидов), которая назначает верховного лидера (рахбара), выбрать его преемника из этих трех священнослужителей при необходимости.

Рахбаром, согласно правилам, должен быть наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и законовед. Нынешний лидер отобрал кандидатов, чтобы в случае гибели назначение преемника прошло быстро из-за военных условий, а не в течение нескольких месяцев.

По словам собеседников NYT, Хаменеи понимает, что его могут попытаться убить, и намерен воспринять эту смерть как мученическую. Сейчас он находится в бункере — хотя обычно работает из «дома лидера» в центре Тегерана, который является хорошо охраняемым комплексом.

Газета пишет, что аятолла общается с подчиненными через доверенного помощника, избегая электронной связи. Кроме того, он выбрал тех, кто может заменить его доверенных лиц в случае гибели. Не использовать электронные устройства предписано и многим высокопоставленными чиновникам и командирам, также им рекомендуют находиться в укрытиях.

Власти Ирана озабочены тремя главными проблемами: покушение на Хаменеи, возможное вступление США в войну и атаки Израиля на критическую инфраструктуру, отмечает NYT. Они готовятся к множеству сценариев исхода конфликта и к тому, что Вашингтон вмешается в него.

Собеседники газеты отметили, что война с Израилем идет на двух фронтах: первый — это удары ЦАХАЛ с воздуха, а второй — это агенты Израиля, запускающие дроны внутри страны. Из-за этого население просят сообщать о подозрительных личностях и транспорте, а у чиновников велик страх перед этой угрозой изнутри. Тем, кто работает на Израиль, предложили сдаться до воскресенья, иначе им грозит казнь.

Помимо этого, издание пишет, что нападение Израиля смогло сплотить народ Ирана, а также политические силы внутри страны, которые обычно конфликтуют. Недовольства в политических кругах нет, отмечают источники. При этом Тегеран опустел, в городе выставили блок-посты. Уехавшим из столицы часть гостиниц предоставили возможность бесплатного проживания, супермаркеты предлагают скидки, и т. д.

Хаменеи 86 лет. Пост верховного лидера он занимает с 1989 года — он получил его после смерти из-за проблем с сердцем Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции 1979 года. С Хомейни нынешний рахбар познакомился задолго до этого, обучаясь в местной семинарии, и был его сторонником во время революции.

Хаменеи при Хомейни дважды занимал пост президента (1981-1989 годы), а также занимался созданием КСИР и командовал им некоторое время.