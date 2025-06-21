 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

NYT узнала, что верховный лидер Ирана назвал имена возможных преемников

NYT: верховный лидер Ирана Хаменеи назвал имена возможных преемников
Сюжет
Война Израиля и Ирана
86-летний Хаменеи руководит Ираном с 1989 года. На фоне войны с Ираном он предложил кандидатуры преемников, опасаясь гибели. Нового лидера из их числа выберет избираемый народом Совет экспертов
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех кандидатов на пост своего преемника, сообщает со ссылкой на источники The New York Times (NYT).

Имена вероятных преемников не называются, но известно, что в этом списке нет сына Хаменеи Моджтабы, которого считали главным претендентом на пост лидера республики. Он тоже является священнослужителем и близок к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Также Хаменеи поручил Ассамблее экспертов Ирана (состоит из выбираемых народом 88 муджтахидов), которая назначает верховного лидера (рахбара), выбрать его преемника из этих трех священнослужителей при необходимости.

Рахбаром, согласно правилам, должен быть наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и законовед. Нынешний лидер отобрал кандидатов, чтобы в случае гибели назначение преемника прошло быстро из-за военных условий, а не в течение нескольких месяцев.

По словам собеседников NYT, Хаменеи понимает, что его могут попытаться убить, и намерен воспринять эту смерть как мученическую. Сейчас он находится в бункере — хотя обычно работает из «дома лидера» в центре Тегерана, который является хорошо охраняемым комплексом.

Хаменеи предупредил США о последствиях войны с Ираном
Политика
Али Хаменеи

Газета пишет, что аятолла общается с подчиненными через доверенного помощника, избегая электронной связи. Кроме того, он выбрал тех, кто может заменить его доверенных лиц в случае гибели. Не использовать электронные устройства предписано и многим высокопоставленными чиновникам и командирам, также им рекомендуют находиться в укрытиях.

Власти Ирана озабочены тремя главными проблемами: покушение на Хаменеи, возможное вступление США в войну и атаки Израиля на критическую инфраструктуру, отмечает NYT. Они готовятся к множеству сценариев исхода конфликта и к тому, что Вашингтон вмешается в него.

Собеседники газеты отметили, что война с Израилем идет на двух фронтах: первый — это удары ЦАХАЛ с воздуха, а второй — это агенты Израиля, запускающие дроны внутри страны. Из-за этого население просят сообщать о подозрительных личностях и транспорте, а у чиновников велик страх перед этой угрозой изнутри. Тем, кто работает на Израиль, предложили сдаться до воскресенья, иначе им грозит казнь.

Помимо этого, издание пишет, что нападение Израиля смогло сплотить народ Ирана, а также политические силы внутри страны, которые обычно конфликтуют. Недовольства в политических кругах нет, отмечают источники. При этом Тегеран опустел, в городе выставили блок-посты. Уехавшим из столицы часть гостиниц предоставили возможность бесплатного проживания, супермаркеты предлагают скидки, и т. д.

Минздрав Ирана сообщил о гибели минимум 430 человек из-за атак Израиля
Политика
Тегеран, Иран

Хаменеи 86 лет. Пост верховного лидера он занимает с 1989 года — он получил его после смерти из-за проблем с сердцем Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции 1979 года. С Хомейни нынешний рахбар познакомился задолго до этого, обучаясь в местной семинарии, и был его сторонником во время революции.

Хаменеи при Хомейни дважды занимал пост президента (1981-1989 годы), а также занимался созданием КСИР и командовал им некоторое время.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Али Хаменеи Иран
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Песков рассказал о реакции России на возможное убийство Хаменеи
Политика
Хаменеи предупредил США о последствиях войны с Ираном
Политика
Верховный лидер Хаменеи написал пост на иврите с угрозами Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Россия и Венесуэла договорились создать группу по борьбе с санкциями Политика, 19:12
Медведев победил Зверева и вышел в финал крупного турнира ATP в Германии Спорт, 19:12
Bloomberg описал стратегию торговли нефти Ираном на фоне войны с Израилем Экономика, 18:59
В Бразилии восемь человек погибли при падении воздушного шара Общество, 18:48
ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян Спорт, 18:48
Израиль нанес удар по еще одному объекту ядерной инфраструктуры Ирана Политика, 18:45
NYT узнала, что верховный лидер Ирана назвал имена возможных преемников Политика, 18:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения Промеса Спорт, 18:04
Глава ФАС заявил, что питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной Общество, 18:04
Момент встречи Сергея Тихановского с женой. Видео Политика, 17:48
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа Спорт, 17:42
Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи в Стамбуле Политика, 17:29