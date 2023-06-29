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Дело о мятеже Пригожина ,  
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FT сообщила о задержании генерала Суровикина

FT: генерал Сергей Суровикин задержан
FT со ссылкой на источники утверждает, что Суровикин задержан из-за возможной связи с мятежом ЧВК «Вагнер». Дочь генерала информацию о задержании отца опровергла
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции генерал армии Сергей Суровикин задержан, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три осведомленных источника.

Газета отмечает, что задержание Суровикина, вероятно, связано с неудавшимся мятежом ЧВК «Вагнер», о подготовке которого генерал якобы был осведомлен. По данным FT, пока не ясно, обвинен ли замкомандующего в заговоре, или задержан для допроса.

Дочь генерала Вероника Суровикина информацию FT опровергла. В комментарии телеграм-каналу Baza она заявила, что с ее отцом «ничего не произошло», его никто не арестовывал, а сейчас «все на своих рабочих местах»

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации вокруг Суровикина, посоветовал обращаться в Минобороны. На вопрос продолжает ли президент Владимир Путин доверять Суровикину Песков заявил, что верховный главнокомандующий работает с министром обороны, начальником Генштаба. «Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство», — заявил он.

О возможной осведомленности Суровикина о планах Пригожина ранее сообщила The New York Times со ссылкой неназванных американских чиновников, знакомых с данными разведки. 

Суровикин был одним из военачальников, которые после заявления основателя ЧВК Евгения Пригожина об ударе по лагерям его бойцов и «марше справедливости» в ночь на 24 июня обратились к бойцам ЧВК «Вагнер». «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться», — говорил Суровикин на распространенной видеозаписи. Он призывал, пока не поздно, подчиниться воле президента.

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FT сообщила о задержании генерала Суровикина
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Минобороны России обвинения Пригожина опровергло, президент Владимир Путин назвал его действия «ударом в спину». Продвижение техники ЧВК было остановлено вечером 24 июня в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем «Вагнера». По соглашению Пригожин уехал в Белоруссию, дело против него было прекращено. Кремль пообещал, что участвовавшие в событиях бойцы ЧВК не будут преследоваться.

The New York Times после этого сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что Суровикин был осведомлен о планах Пригожина и ЧВК «Вагнер» совершить мятеж. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию NYT Суровикина, назвал эти данные спекуляцией. Сам Путин, выступая 27 июня перед подразделениями силовых ведомств, заявил, что армия и народ не были с участвовавшими в нем бойцами ЧВК, а «в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты».

С 2013 года по октябрь 2017 года Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, с 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. В июне 2022 года Минобороны упоминало его как командующего Южной группировкой войск, действующей в районе операции на Украине, а уже в октябре его назначили командующим объединенной группировкой в зоне спецоперации. В январе этого года на должности его сменил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, Суровикин стал его заместителем.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Суровикин ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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