Кремль ответил на вопрос о судьбе Суровикина

Песков предложил обращаться в Минобороны в ответ на вопросы о судьбе Суровикина

Пескова спросили о «спекуляциях» вокруг Суровикина и «сообщений о том, что его арестовали», тот перенаправил журналистов в Министерство обороны. NYT ранее написала, что Суровикин мог быть в курсе планов Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Сергей Суровикин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

С вопросами о ситуации вокруг главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина следует обращаться в Минобороны, это их прерогатива. Такую рекомендацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос журналистки Би-би-си, спросившей о большом числе «спекуляций по поводу генерала Суровикина и его отставки». Следом журналист Associated Press поинтересовался, продолжает ли президент Владимир Путин доверять Суровикину.

«Он верховный главнокомандующий, работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство», — ответил пресс-секретарь.

Корреспондентка CNN сказала, что издание направляло запросы в Минобороны, но ответа не поступило. Она спросила у Пескова, известно ли ему, «где генерал Суровикин, подтверждаются ли сообщения о том, что его арестовали». «Ну, здесь мне нечего добавить к тому, что я сказал по этой теме», — резюмировал представитель президента.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что Суровикин был осведомлен о планах Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» совершить мятеж. В то же время собеседники издания добавили, что многое из того, что им известно, является предварительными данными. Американские чиновники заинтересованы в распространении информации, «подрывающей позиции генерала Суровикина», отмечает газета, поскольку его возможное отстранение пошло бы на пользу Украине.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — оценили в Кремле эти сведения.

Суровикин с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го занимал пост командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине. Затем — должность заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине.

Он был одним из военачальников, которые после заявления Пригожина об ударе по лагерям его бойцов и «марше справедливости» в ночь на 24 июня обратились к бойцам ЧВК «Вагнер». «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться», — сказал генерал. Суровикин призывал, пока не поздно, подчиниться президенту.

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Путин называл действия Пригожина предательством и ударом в спину. Впоследствии бизнесмен отказался от своих планов и согласился выехать в Белоруссию вместе с частью бойцов ЧВК. Дело против него закрыли.