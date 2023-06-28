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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Кремль назвал спекуляцией данные об осведомленности Суровикина о мятеже

Песков: сообщения об осведомленности Суровикина о планах мятежа Пригожина — спекуляции
Американские чиновники заинтересованы в распространении информации, «подрывающей позиции генерала Суровикина», отмечала NYT. В Кремле предположения об осведомленности генерала о планах Пригожина сочли спекуляциями
Бойцы ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;&nbsp;на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Информация о том, что замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции генерал Сергей Суровикин заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж, является спекуляцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал пресс-секретарь.

Об осведомленности Суровикина о планах Пригожина ранее сообщила The New York Times со ссылкой неназванных американских чиновников, знакомых с данными разведки. Собеседники издания уточнили, что многое из того, что им известно, является предварительными данными. NYT отмечает, что американские чиновники заинтересованы в распространении информации, «подрывающей позиции генерала Суровикина», поскольку в случае его отстранения, ситуация пойдет на пользу Украине.

Суровикин был одним из военачальников, которые после заявления Пригожина об ударе по лагерям его бойцов и «марше справедливости», в ночь на 24 июня обратились к бойцам ЧВК «Вагнер». «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться», — говорил Суровикин на распространенной видеозаписи. Он призывал пока не поздно подчиниться воле президента.

Кремль назвал спекуляцией данные об осведомленности Суровикина о мятеже
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Минобороны России обвинения Пригожина опровергло, президент Владимир Путин назвал его действия «ударом в спину». Продвижение техники ЧВК было остановлено вечером 24 июня в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем «Вагнера». По соглашению Пригожин уехал в Белоруссию, дело против него было прекращено. Кремль пообещал, что участвовавшие в событиях бойцы ЧВК не будут преследоваться.

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Сам Путин, выступая накануне перед подразделениями силовых ведомств, заявил, что армия и народ не были с участвовавшими в нем бойцами ЧВК, а «в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты».

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Дмитрий Песков Кремль Сергей Суровикин
Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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