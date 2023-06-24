Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер»

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», видео опубликовал военкор Андрей Руденко.

«Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — сказал он.

«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — добавил Суровикин.

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