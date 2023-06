ФРС оценила будущее банков США при сценарии «апокалипсиса»

Согласно стресс-тесту финансовой системы США, которую ежегодно проводит ФРС, при самом негативном сценарии крупнейшие американские банки потеряют $541 млрд. Наиболее пострадают Deutsche Bank USA, UBS Americas и Commerce Bank

Фото: Spencer Platt / Getty Images

При «апокалиптическом» сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США (ФРС).

ФРС провидит ежегодный стресс-тест финансовой системы США с 2008 года. В этом году тест проводился среди 23 системно значимых банков США. Наиболее стрессовый сценарий этого года предполагал рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.

При самом негативном сценарии американские банки понесут убытки в размере $541 млрд, из которых $424 млрд придется на потери по кредитам, а $94 млрд — на торговые потери и потери контрагентов. Самые большие потери понесут Deutsche Bank USA, UBS Americas и Commerce Bank USA — они, по расчетам, потеряют от 6 до 9% капитала.

Достаточно успешно тест прошли Bank of America, Citigroup и Wells Farg, а четыре банка показали рост даже при негативном сценарии — Bank of New York, Charles Schwab, Northern Trust и State Street Bank, отмечает FT.

Уровень капитала Goldman при «апокалиптическом» сценарии упал больше всего среди банков со штаб-квартирой в США, за ним следует Morgan Stanley. Бизнес обоих банков больше, чем у конкурентов, связан с торговлей, которая классифицируется ФРС как «рискованная», пишет газеты.

Как отмечает издание, список банков, подлежащих стресс-тесту ФРС, подвергся тщательной проверке после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) из-за его подверженности «чрезмерному процентному риску». По данным FT, ФРС в будущем может включить в тест банки среднего размера, аналогичные SVB.

О риске рецессии в США последние полгода говорят многие политики и бизнесмены, которые связывают ее в том числе с чередой банковских банкротств: за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. До этого обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank.

Глава JPMorgan Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны «нависли грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со «стабильного» на «негативный». А в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

По оценке опрошенных The Wall Street Journal в середине июня экономистов, вероятность рецессии в США достигла рекордного с 2008 года уровня 44% в течение следующих 12 месяцев. В последнем опросе WSJ в апреле экономисты оценивали такую вероятность в 28%, а в январе — в 18%. В то же время глава американского Минфина Джанет Йеллен утверждала, что вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах уменьшилась, но такой риск все еще есть.