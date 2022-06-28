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Военная операция на Украине ,  
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Украина сообщила об обмене пленными с Россией в формате «17 на 15»

Как сообщили в украинском Минобороны, среди 17 вернувшихся из плена украинцев 16 военных, в том числе офицеры, и один гражданский. Пять военнослужащих ранены и нуждаются в лечении
Фото: Алексей Александров / AP
Фото: Алексей Александров / AP

Украинский межведомственный Координационный штаб по обращению с военнопленными обменял 17 украинских пленных на 15 россиян, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский». — сообщили в ГУР.

По данным ведомства, пять военнослужащих тяжело ранены и нуждаются в срочном лечении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека России.

«Украинская правда» сообщает со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего при обмене, что некоторые из военных попали в плен два месяца назад. По данным издания, среди освобожденных есть морпехи, пехотинцы и десантники.

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Как уточняет корреспондент газеты, во время плена пятеро раненых украинцев находились в российских больницах, в том числе крымских.

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Прогнозы

Обмен проходил на границе Херсонской (полностью под контролем российской армии) и Николаевской областей.

С начала российской военной операции Россия и Украина провели несколько раундов обмена пленными. В конце мая, после первого приговора, вынесенного украинским судом российскому военному (Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению), генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что впоследствии его могут обменять на украинцев. «У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», — пояснила она.

На следующий день в российском МИДе заявили, что говорить об обмене преждевременно. «Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны», — сказал замглавы министра иностранных дел Андрей Руденко.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Елизавета Ламова
Украина Минобороны Украины обмен пленными военнопленные обмен военнопленных Военная операция на Украине

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