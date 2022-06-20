Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на Тайру
Информация о том, что украинку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова, не соответствует действительности, написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
«Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности», — написал Кадыров.
По словам Кадырова, Гриценко является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране». «Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — отметил Кадыров.
Глава Чечни также раскритиковал журналистов, «которые пиарятся на этой теме».
17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую удалось освободить из плена. По данным УНИАН, в плен она попала в середине марта в Мариуполе. Агентство называет ее парамедиком. «Страна.ua» пишет, что ранее Тайра состояла в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Позднее появилось видео с Паевской, на котором она благодарит Зеленского «за организацию этого обмена».
На следующий день замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят». «Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина», — отметил он. Военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова заявила в Telegram-канале, что «обмена не было, но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине». «Некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей», — написала журналистка.
Это не первый раз за время спецоперации, когда Кадыров критикует журналистов госканалов. Так, 1 июня он ответил на репортаж «России 24» о Северодонецке, где говорилось о контроле российских военных над 20–30% города. Кадыров назвал эти данные враньем и отметил, что город полностью под контролем военных, за исключением промзоны, где «остались шайтаны».