Песков ответил на вопрос об упразднении границ с Запорожской областью

В совете военно-гражданской администрации Запорожской области ранее предложили ликвидировать границу между Россией и южными регионами Украины. Член совета Владимир Рогов сравнил ее с Берлинской стеной

Фото: Минобороны РФ / AP

Постановка вопроса об упразднении границы между Россией и Запорожской областью Украины (административно Запорожская область с Россией не граничит) является не совсем корректной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом пока речи не идет», — сказал представитель Кремля.

Запорожская область граничит с Херсонской областью на западе, с Днепропетровской областью — на севере и с Донецкой народной республикой — на востоке, на юге омывается Азовским морем.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил за ликвидацию границ между южными регионами Украины и Россией. Он отметил, что у большинства населения украинского юга есть родственники из России, и сравнил границу с Берлинской стеной.

В марте Минобороны сообщило о взятии под контроль части Запорожской области без областного центра — Запорожья. Под контролем российских сил находятся Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Там действует военная комендатура и введен в оборот рубль, а в Мелитополе начались трансляция российского телевидения и выдача российских паспортов.

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8 июня Рогов объявил, что референдум о вхождении в состав России в Запорожской области состоится в этом году. Подготовка займет несколько месяцев, а формулировка вопросов для плебисцита будет представлена в ближайшее время. «Подавляющее число жителей нашей области хотят <...> стать частью большой России», — утверждает он.

О подготовке к референдуму в начале июня также упоминала глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Песков, отвечая на вопрос о референдумах о вхождении украинских регионов, заявил, что такие решения должно принимать местное население. Он также заявил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасные условия, которых при продолжении ударов ВСУ сейчас нет.