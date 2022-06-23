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Военная операция на Украине ,  

Песков ответил на вопрос об упразднении границ с Запорожской областью

В совете военно-гражданской администрации Запорожской области ранее предложили ликвидировать границу между Россией и южными регионами Украины. Член совета Владимир Рогов сравнил ее с Берлинской стеной
Фото: Минобороны РФ / AP
Фото: Минобороны РФ / AP

Постановка вопроса об упразднении границы между Россией и Запорожской областью Украины (административно Запорожская область с Россией не граничит) является не совсем корректной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом пока речи не идет», — сказал представитель Кремля.

Запорожская область граничит с Херсонской областью на западе, с Днепропетровской областью — на севере и с Донецкой народной республикой — на востоке, на юге омывается Азовским морем.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил за ликвидацию границ между южными регионами Украины и Россией. Он отметил, что у большинства населения украинского юга есть родственники из России, и сравнил границу с Берлинской стеной.

Минобороны завершило настройку российского телевидения в Херсоне
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В марте Минобороны сообщило о взятии под контроль части Запорожской области без областного центра — Запорожья. Под контролем российских сил находятся Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Там действует военная комендатура и введен в оборот рубль, а в Мелитополе начались трансляция российского телевидения и выдача российских паспортов.

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8 июня Рогов объявил, что референдум о вхождении в состав России в Запорожской области состоится в этом году. Подготовка займет несколько месяцев, а формулировка вопросов для плебисцита будет представлена в ближайшее время. «Подавляющее число жителей нашей области хотят <...> стать частью большой России», — утверждает он.

О подготовке к референдуму в начале июня также упоминала глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Песков, отвечая на вопрос о референдумах о вхождении украинских регионов, заявил, что такие решения должно принимать местное население. Он также заявил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасные условия, которых при продолжении ударов ВСУ сейчас нет.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Запорожская область Дмитрий Песков

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