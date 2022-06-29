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Военная операция на Украине ,  

Бельгия увидела возможность Украины победить «только на поле боя»

Премьер Бельгии: НАТО заявило Зеленскому, что конфликт должен быть решен военным путем
Западные страны не должны прекращать помогать Украине, поскольку конфликт решится «только на поле боя», заявил де Кроо. Он называл такой сценарий «лучшим способом покончить со всем этим», поскольку пока дипломатия бессильна
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Конфликт на Украине можно разрешить только военным путем, НАТО следует продолжить оказывать поддержку украинцам в условиях спецоперации России, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо по прибытии на саммит альянса в Мадриде. Трансляция шла на YouTube.

Де Кроо рассказал, что считает важным поддержание контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским, они уже переговорили с ним до начала саммита НАТО.

«Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины настолько, насколько это возможно, чтобы они могли выстоять на поле боя против российской агрессии», — сказал глава бельгийского правительства.

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Фото:Europa Press / Getty Images

О склонности к военному решению конфликта на Украине де Кроо заявил и накануне, пояснив такое суждение экономическими причинами, передавал телеканал 7sur7. Он указал, что санкции против России ложатся на страну тяжелым бременем, однако оказывают давление и на жителей Европы, приведя в пример «энергетическую войну», которую, по его мнению, ведет официальная Москва.

«Лучший способ покончить со всем этим — помочь Украине одержать военную победу. <...> У нас нет другого выбора», — продолжил премьер-министр Бельгии.

Де Кроо отметил, что предпочитает дипломатическое решение конфликтов, однако для такого сценария необходимо наличие собеседника за другим концом стола. Он считает, что сейчас «мы разговариваем со стеной», и Украине самой следует решать, когда садиться за стол переговоров, подчеркнул Александер Де Кроо.

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Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Официальные лица западных стран не раз отмечали, что намерены наращивать возможности Украины доя сопротивления на поле боя. В частности, об этом в начале мая заявили в Белом доме, назвав такую позицию ролью США. Аналогичное суждение высказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказавший, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Позднее он подтвердил эти слова: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине». Боррель при этом обвинял Россию в отказе от переговоров по Украине.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал затем заявления Борреля «из ряда вон выходящими». Он счел, что такие слова символизируют «очень серьезный поворот» в политике западных стран по отношению к России. Лавров также увидел намерение Евросоюза сделать из Украины «плацдарм для окончательного подавления России».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бельгия НАТО Украина поставки оружия

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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