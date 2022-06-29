Бельгия увидела возможность Украины победить «только на поле боя»
Конфликт на Украине можно разрешить только военным путем, НАТО следует продолжить оказывать поддержку украинцам в условиях спецоперации России, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо по прибытии на саммит альянса в Мадриде. Трансляция шла на YouTube.
Де Кроо рассказал, что считает важным поддержание контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским, они уже переговорили с ним до начала саммита НАТО.
«Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины настолько, насколько это возможно, чтобы они могли выстоять на поле боя против российской агрессии», — сказал глава бельгийского правительства.
О склонности к военному решению конфликта на Украине де Кроо заявил и накануне, пояснив такое суждение экономическими причинами, передавал телеканал 7sur7. Он указал, что санкции против России ложатся на страну тяжелым бременем, однако оказывают давление и на жителей Европы, приведя в пример «энергетическую войну», которую, по его мнению, ведет официальная Москва.
«Лучший способ покончить со всем этим — помочь Украине одержать военную победу. <...> У нас нет другого выбора», — продолжил премьер-министр Бельгии.
Де Кроо отметил, что предпочитает дипломатическое решение конфликтов, однако для такого сценария необходимо наличие собеседника за другим концом стола. Он считает, что сейчас «мы разговариваем со стеной», и Украине самой следует решать, когда садиться за стол переговоров, подчеркнул Александер Де Кроо.
Официальные лица западных стран не раз отмечали, что намерены наращивать возможности Украины доя сопротивления на поле боя. В частности, об этом в начале мая заявили в Белом доме, назвав такую позицию ролью США. Аналогичное суждение высказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказавший, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Позднее он подтвердил эти слова: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине». Боррель при этом обвинял Россию в отказе от переговоров по Украине.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал затем заявления Борреля «из ряда вон выходящими». Он счел, что такие слова символизируют «очень серьезный поворот» в политике западных стран по отношению к России. Лавров также увидел намерение Евросоюза сделать из Украины «плацдарм для окончательного подавления России».