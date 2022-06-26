Матвиенко заявила о нежелании России «заниматься болтологией» с Украиной

По словам спикера Совфеда, Москва готова вести переговоры с Киевом «на реалистичных условиях», которые известны. «Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты», — заявила она

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Россия готова вести переговоры с Украиной «на реалистичных условиях», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«Они [условия] известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что красную черту перешла именно Украина», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, какие условия нужны для возобновления переговорного процесса.

По ее словам, западные страны при желании могли бы «усадить Киев за стол переговоров и заставить их достичь мирных соглашений», но у них были «совершенно другие цели, другие задачи». Тем не менее Москва не уклонялась от переговоров с Киевом, отметила спикер.

Она убеждена, что «не Россия воюет», а Запад и НАТО «руками украинцев воюет с Россией». Москва должна была сделать все, чтобы защититься.

Возвращаясь к переговорам, председатель Совфеда подчеркнула, что Россия не готова «заниматься болтологией». Переговоры не должны быть «декларативными». «Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее», — добавила она.

Матвиенко назвала президента Украины «марионеткой в руках Соединенных Штатов», которому не разрешают вести переговоры, а «велят воевать».

Читайте на РБК Pro Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Статьи Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Статьи Pro 46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют 46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют Статьи Pro Базовый план старта формата Ironman 70.3 Базовый план старта формата Ironman 70.3 Саммари Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи

«Это не проукраинский президент, что это президент, который не думает о судьбе своей страны, которая уже разрушена и продолжает рушиться. <...> Ради того, чтобы сохранить мир, спокойствие, жизни своих граждан, он обязан был садиться за стол переговоров и искать взаимоприемлемые решения с учетом уже сложившихся реалий», — заключила спикер.

Российская сторона ранее настаивала на демилитаризации и денацификации соседней страны, а также на ее внеблоковом и безъядерном статусе. Стороны приостановили переговоры в мае. Глава российского МИДа Сергей Лавров возложил ответственность за это на Киев, на который, по его словам, «цыкнули американцы, англичане прежде всего, потому что именно англосаксы сейчас верховодят» там. Он сомневается, что Украина вернется к переговорному процессу в ближайшее время. Киев в то же время допустил возобновление переговоров с Россией в августе. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, Украина готовит контрнаступление, что усилило бы ее позицию на переговорах. Возобновление диалога в текущей ситуации он исключил.

Матвиенко, говоря о санкциях, заявила, что «это серьезная попытка сохранить гегемонию Соединенных Штатов, попытка стран Запада, это борьба за эту гегемонию, где имеется в виду, что коллективный Запад должен решать, кому как развиваться, в какую сторону двигаться». Так, «без суда, без следствия» была заморожена часть валютных резервов Банка России, блокируются счета россиян и белорусов «по этническому принципу». «Это же дискриминация, это геноцид», — считает она.

По ее словам, «дискредитация» доллара и евро заставляет Россию избавляться от «ненадежных валют», переходя на расчетах в национальных валютах. «И в целом сегодня Российская Федерация и с Беларусью, и с другими государствами все в большей мере переходит на оплату в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода», — добавила спикер Совфеда.

Президент России Владимир Путин, комментируя замораживание части российских резервов, заявлял, что «нелегитимные действия» Запада «подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов». По его мнению, своими действиями США и ЕС фактически объявили «самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — говорил Путин.