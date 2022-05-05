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США пообещали помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров»

США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине «наращивать возможности на поле боя и за столом переговоров», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Трансляцию вела пресс-служба администрации президента США.

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Киев сам решит, по мере того, как Вашингтон «усиливает его позиции», что будет считаться успехом на поле боя и в рамках переговоров. «Мы будем поддерживать предпринимаемые ими усилия», — добавила она.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

США вместе с Евросоюзом и другими странами начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Так, 21 апреля Вашингтон пообещал новый пакет военной помощи Киеву. В него должны войти 72 гаубиц и 72 машины для буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запчасти. До этого президент США Джо Байден обещал выделить Украине $800 млн в качестве помощи в области безопасности.

В Пентагоне отмечали, что за время президентства Байдена власти США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму свыше $4 млрд, в том числе около $3,4 млрд с начала российской военной операции.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО «одуматься» и перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, если они заинтересованы в урегулировании кризиса. «На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом «борьбы с вторжением», а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца», и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений», — сказал он.

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