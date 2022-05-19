МИД выразил готовность к переговорам с Киевом, если «будет что обсуждать»

Если Киев выразит готовность вернуться к переговорам, Москва ответит положительно, сказал Руденко. Ранее в МИДе заявили, что Украина «практически вышла» из переговорного процесса

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Не Москва ставила переговоры с Киевом на паузу, и она готова вернуться к ним, если такую готовность выразит Киев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Руденко также отметил, что у него нет информации по встрече контактной группы по гуманитарным вопросам. Ранее о том, что представители такой контактной группы, в составе которой будут представители ООН, России, Турции и Украины, проведут в ближайшее время техническое совещание, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Milliyet.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Спустя четыре дня стороны провели первые переговоры. Этот раунд, как и два следующих, прошли в очном формате на территории Белоруссии. Затем делегации продолжили обсуждение по видеосвязи.

Четвертая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. По ее итогам Украина передала свои предложения по политическому урегулированию. Как сообщал глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский, Украина заявила о готовности принять нейтралитет, отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и согласиться с тем, что гарантии ее безопасности не будут распространяться на эти территории. Россия в ответ заявила о готовности провести встречу двух президентов, которую добивался Киев, но не раньше, чем будет заключено мирное соглашение.

После Стамбула делегации продолжили переговоры в видеоформате, однако «каких-то изменений» и «продвижения вперед» не было, заявили в офисе президента Украины 17 мая. Ранее в тот же день российский МИД заявил, что обсуждение приостановлено, поскольку Киев «практически вышел из переговорного процесса».

Читайте на РБК Pro Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Статьи Pro Как сейчас проходят проверки бизнеса Как сейчас проходят проверки бизнеса Статьи Pro Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Инструкции Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции

Как отметил президент России Владимир Путин на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля, позиция Украины кардинально изменилась после «провокации в Буче», к которой «российская армия не имеет никакого отношения». Теперь Киев хочет урегулировать вопросы Крыма и Донбасса на встрече глав государств, в то время как Москва добивается их решения на этапе составления проекта мирного соглашения, сообщил он.