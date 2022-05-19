МИД выразил готовность к переговорам с Киевом, если «будет что обсуждать»
Не Москва ставила переговоры с Киевом на паузу, и она готова вернуться к ним, если такую готовность выразит Киев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Руденко также отметил, что у него нет информации по встрече контактной группы по гуманитарным вопросам. Ранее о том, что представители такой контактной группы, в составе которой будут представители ООН, России, Турции и Украины, проведут в ближайшее время техническое совещание, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Milliyet.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Спустя четыре дня стороны провели первые переговоры. Этот раунд, как и два следующих, прошли в очном формате на территории Белоруссии. Затем делегации продолжили обсуждение по видеосвязи.
Четвертая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. По ее итогам Украина передала свои предложения по политическому урегулированию. Как сообщал глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский, Украина заявила о готовности принять нейтралитет, отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и согласиться с тем, что гарантии ее безопасности не будут распространяться на эти территории. Россия в ответ заявила о готовности провести встречу двух президентов, которую добивался Киев, но не раньше, чем будет заключено мирное соглашение.
После Стамбула делегации продолжили переговоры в видеоформате, однако «каких-то изменений» и «продвижения вперед» не было, заявили в офисе президента Украины 17 мая. Ранее в тот же день российский МИД заявил, что обсуждение приостановлено, поскольку Киев «практически вышел из переговорного процесса».
Как отметил президент России Владимир Путин на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля, позиция Украины кардинально изменилась после «провокации в Буче», к которой «российская армия не имеет никакого отношения». Теперь Киев хочет урегулировать вопросы Крыма и Донбасса на встрече глав государств, в то время как Москва добивается их решения на этапе составления проекта мирного соглашения, сообщил он.