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Политика ,  
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Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая

Трамп предупредил о проблемах для США из-за сотрудничества России и Китая
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Укрепление отношений России и Китая представляет опасность для Соединенных Штатов и всего мира. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

«Президент Китая Си [Цзиньпин], я хорошо его знаю. Президент России [Владимир] Путин, я его хорошо знаю. Прямо сейчас они вместе работают над планами, где они объединяются — где они собираются вместе и наносят ущерб», — заявил Трамп.

Бывший американский президент также перечислил другие вопросы, вызывающие у него беспокойство. в том числе инфляцию. Но, по его мнению, встреча лидеров России и Китая была, «возможно, хуже всего».

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Путин 15 мая прибыл в Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином. КНР стала первой страной, которую президент России посетил с момента вступления в должность главы государства на пятый срок.

Лидер Китая на встрече с Путиным заявил, что отношения двух стран «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами. По итогам переговоров политики приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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