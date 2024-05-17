Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая
Укрепление отношений России и Китая представляет опасность для Соединенных Штатов и всего мира. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, передает Fox News.
«Президент Китая Си [Цзиньпин], я хорошо его знаю. Президент России [Владимир] Путин, я его хорошо знаю. Прямо сейчас они вместе работают над планами, где они объединяются — где они собираются вместе и наносят ущерб», — заявил Трамп.
Бывший американский президент также перечислил другие вопросы, вызывающие у него беспокойство. в том числе инфляцию. Но, по его мнению, встреча лидеров России и Китая была, «возможно, хуже всего».
Путин 15 мая прибыл в Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином. КНР стала первой страной, которую президент России посетил с момента вступления в должность главы государства на пятый срок.
Лидер Китая на встрече с Путиным заявил, что отношения двух стран «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами. По итогам переговоров политики приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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