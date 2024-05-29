Алиев назвал сроки начала переселения азербайджанцев в Степанакерт
Власти Азербайджана начнут переселение в Ханкенди (армянское название — Степанакерт) в сентябре, сообщил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями.
«Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабахский университет приступает к деятельности. Поэтому с одной стороны будет Ханкенди, с другой — Агдам», — сказал он (цитата по «Азертадж»), добавив, что переселение в Агдам, который расположен в 26 км к северо-востоку от Ханкенди, начнется в 2025 году.
Степанакерт — бывшая столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». Они завершились заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.
После военной операции Баку почти 100 тыс. армян бежали из Нагорного Карабаха. Общую численность проживавших в регионе армян оценивали в 120 тыс. человек; по оценкам миссии ООН, к 1 октября 2023 года их число не превышало тысячи человек.
15 сентября 2023-го Алиев поднял в Ханкенди флаг Азербайджана. В марте в городе снесли здание, где ранее располагался парламент Нагорного Карабаха.
Указ о создании Карабахского университета Алиев подписал в ноябре, его ректором назначили Шахина Байрамова. Предполагается, что в вузе будут учиться 1200 студентов.
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