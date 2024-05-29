Telegraph узнала, что Зеленского просят не требовать от НАТО невозможного

Речь о скором вступлении Украины в НАТО. В США и Германии есть опасения на этот счет, в том числе из-за угрозы России другим членам альянса. Москва выступает против присоединения Киева к блоку

Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera \ Reuters)

Партнеры Украины попросили ее президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО «невозможного», а именно скорого продвижения к членству в альянсе, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, Зеленского попросили не оказывать давления на отдельных членов альянса, чтобы они не выступали в поддержку четкого графика включения Украины в состав блока. На фоне прошлогоднего саммита НАО некоторые страны альянса, в частности Великобритания, пытались оказать давление на это решение, что привело к расколу в блоке, говорят источники издания.

«Они (США. — РБК) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существуют опасения по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса», — сказал также собеседник газеты.

Как отметили еще два источника, на саммите НАТО в Вашингтоне в июле Украине предложат то, что будет названо «мостом» или «путем» к вступлению, в знак поддержки процесса. Называть четкие сроки вступления в альянсе не собираются.

Германия публично выражала скепсис по поводу скорого членства Украины в блоке. 26 мая немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время ее присоединение не ожидается, и «вероятно», что в следующие 30 лет этого тоже не произойдет. Шольц подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что такой сценарий создает угрозы для Москвы, он не повысит безопасность Киева, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Путин также отмечал, что угроза присоединения Украины к альянсу — одна из причин военной операции России в этой стране.

За последний год блок расширился сразу на два государства, имеющих границу с Россией: в 2023-м в НАТО вступила Финляндия, в этом году — Швеция. Обе подали заявки в мае 2022-го. Украина — в сентябре того же года.

Путин назвал решение Хельсинки «бессмысленным» и предупредил, что у российско-финской границы появятся войска.