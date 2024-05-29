Белоруссия приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе

В прошлом году Россия вышла из ДОВСЕ, вслед за ней участие в нем приостановили НАТО, США и еще несколько стран, в том числе соседняя с Белоруссией Польша

Александр Лукашенко (Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters)

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении участия республики в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), документ размещен на белорусском портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — сказано в документе от 24 мая.

7 ноября прошлого года из ДОВСЕ вышла Россия. Следом за ней приостановить участие в соглашении решил Североатлантический альянс, а также США. В этом году аналогичное решение приняли несколько европейских стран — Молдавия, Польша, Венгрия. Также его действие приостановила Турция.

Москва обосновала денонсацию договора тем, что его положения «во многом устарели», соглашение «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В МИДе отмечали, что в Европе произошло «коренное изменение военно-политической ситуации» и ДОВСЕ не отвечает интересам безопасности страны.

Договор в 1990 году в Париже подписали представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Спустя девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле, исходя из новых условий (расширение НАТО и роспуск ОВД), было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

В пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор) число вооружений не должно было превышать следующие цифры: 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. У каждой страны была своя квота. Договор предполагал взаимные инспекции.

Страны НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации ДОВСЕ, из-за чего оно не вступило в силу. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ после того, как стороны не смогли договориться по условиям выполнения обязательств по договору.