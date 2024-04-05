Минск и Анкара приостановят участие в договоре о вооружениях в Европе

Турция и Белоруссия решили больше не участвовать в ДОВСЕ

Белоруссия и Турция объявили о приостановке участия в ДОВСЕ. В 2023 году договор денонсировала Россия, а затем не выполнять его решили и страны НАТО

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сразу две страны — Турция и Белоруссия — в пятницу объявили о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Реджеп Тайип Эрдоган также подписал указ о приостановлении обязательств Турции по ДОВСЕ с 8 апреля, передает Bloomberg. Издание полагает, что решение Анкары является сигналом Вашингтону, который ранее пошел на аналогичный шаг, в преддверии запланированной на май встречи Эрдогана и Джо Байдена.

США и Турция ранее провели переговоры об улучшении связей в области безопасности и энергетики, а также по поводу поставок взрывчатки для производства боеприпасов калибра 155 мм по стандарту НАТО, ранее передавал Bloomberg.

Как отмечает агентство, американо-турецкие отношения несколько улучшились после того, как Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО в январе. После этого конгресс одобрил соглашение о продаже Анкаре американских истребителей F-16, ракет и бомб на сумму $23 млрд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля согласовал внесение в палату представителей Национального собрания законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ, сообщили БелТА в его пресс-службе. Минск ратифицировал договор в 1992 году.

БелТА связывает решение Минска с тем, что Чехия в августе 2022 года и Польша в марте 2023 года приняли решение о невыполнении договора в отношении Минска.

ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года между 16 странами НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР. Он вступил в силу в ноябре 1992 года уже после роспуска восточного блока и распада Советского Союза. Число вооружений в пределах зоны применения ДОВСЕ не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков, но участники НАТО не ратифицировали документ. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023 года. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток. В законе утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Россией.

В ноябре 2023 года в НАТО заявили о решении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Москвой. В блоке подчеркнули, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евроатлантической безопасности» и после выхода России из него страны НАТО намерены приостановить свое участие в нем «на столько времени, сколько необходимо».

США приостановили участие в ДОВСЕ с 7 декабря. Российский посол в США Анатолий Антонов в ноябре говорил, что Вашингтон в своей критике по договору пытается перевалить на Россию свою вину за разрушение архитектуры международной безопасности.