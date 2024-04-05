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Политика ,  
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Турция и Белоруссия решили больше не участвовать в ДОВСЕ

Минск и Анкара приостановят участие в договоре о вооружениях в Европе
Белоруссия и Турция объявили о приостановке участия в ДОВСЕ. В 2023 году договор денонсировала Россия, а затем не выполнять его решили и страны НАТО
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сразу две страны — Турция и Белоруссия — в пятницу объявили о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Реджеп Тайип Эрдоган также подписал указ о приостановлении обязательств Турции по ДОВСЕ с 8 апреля, передает Bloomberg. Издание полагает, что решение Анкары является сигналом Вашингтону, который ранее пошел на аналогичный шаг, в преддверии запланированной на май встречи Эрдогана и Джо Байдена.

США и Турция ранее провели переговоры об улучшении связей в области безопасности и энергетики, а также по поводу поставок взрывчатки для производства боеприпасов калибра 155 мм по стандарту НАТО, ранее передавал Bloomberg.

Как отмечает агентство, американо-турецкие отношения несколько улучшились после того, как Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО в январе. После этого конгресс одобрил соглашение о продаже Анкаре американских истребителей F-16, ракет и бомб на сумму $23 млрд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля согласовал внесение в палату представителей Национального собрания законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ, сообщили БелТА в его пресс-службе. Минск ратифицировал договор в 1992 году.

БелТА связывает решение Минска с тем, что Чехия в августе 2022 года и Польша в марте 2023 года приняли решение о невыполнении договора в отношении Минска.

ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года между 16 странами НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР. Он вступил в силу в ноябре 1992 года уже после роспуска восточного блока и распада Советского Союза.

Число вооружений в пределах зоны применения ДОВСЕ не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков, но участники НАТО не ратифицировали документ. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023 года. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток. В законе утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Россией.

В ноябре 2023 года в НАТО заявили о решении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Москвой. В блоке подчеркнули, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евроатлантической безопасности» и после выхода России из него страны НАТО намерены приостановить свое участие в нем «на столько времени, сколько необходимо».

США приостановили участие в ДОВСЕ с 7 декабря. Российский посол в США Анатолий Антонов в ноябре говорил, что Вашингтон в своей критике по договору пытается перевалить на Россию свою вину за разрушение архитектуры международной безопасности.

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Александр Лукашенко ДОВСЕ Белоруссия Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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