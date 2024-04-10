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Политика ,  
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Венгрия приостановила участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии проголосовал за приостановку участия страны в ДОВСЕ
Москва в мае денонсировала договор, участие в котором приостановила еще в 2007 году
Парламент&nbsp;Венгрии в Будапеште
Парламент Венгрии в Будапеште (Фото: Angela to Roxel / imagebroker.com / Global Look Press)

Венгерский парламент на заседании в среду проголосовал за приостановку участия Венгрии в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Приостановление действия документа было одобрено 177 голосами, только пятеро выступили против, передает Daily News Hungary. Венгрия таким образом выполняет решение стран НАТО — 7 ноября 2023 года в совместном заявлении участники блока решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Москвой. США приостановили участие в ДОВСЕ с 7 декабря, в марте аналогично решили поступить Молдавия и Польша. В начале апреля Турция и Белоруссия также приостановили свое участие в договоре.

Венгерский парламент также принял поправку, которая разрешает правительству продлить чрезвычайное положение в связи с конфликтом на Украине до 19 ноября. 135 депутатов проголосовали за, а 47 — против. Впервые кабмин Венгрии объявил чрезвычайное положение в мае 2022 года, а депутаты несколько раз голосовали за его продление.

16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР, подписали ДОВСЕ в ноябре 1990 года. Документ вступил в силу в ноябре 1992 года уже после роспуска восточного блока и распада Советского Союза.

В пределах зоны применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. для танков, 60 тыс. — для бронированных машин, 40 тыс. — для артиллерийских единиц, 13,6 тыс. — для боевых самолетов и 4 тыс. — для ударных вертолетов.

В 1999 году был подписан адаптированный с учетом распада в 1991 году ОВД вариант договора, но страны НАТО не ратифицировали новую версию текста. В итоге обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации документа в мае 2023 года. Россия полагает, что соглашение устарело, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток. В законе отмечалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Россией. Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ в 2007 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что документ во многом утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. По словам Пескова, такое положение дел связано с деградацией системы безопасности в Европе.

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Теги
Георгий Смирнов
Венгрия ДОВСЕ НАТО
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