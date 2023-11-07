США назвали дату приостановки участия в договоре об оружии в Европе

США приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря в связи с выходом России из соглашения. Вашингтон считает, что это укрепит потенциал НАТО в сдерживании и обороне

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США с 7 декабря приостанавливают выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в связи с выходом из соглашения России, говорится в заявлении советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана.

Он отметил, что выход России из ДОВСЕ и военные действия на Украине «коренным образом изменили обстоятельства, которые были необходимы для согласия государств — участников ДОВСЕ на обязательность для них договора, и радикально трансформировали обязательства по договору».

Решение было принято в координации с союзниками Вашингтона по НАТО, где ранее объявили, что члены альянса намерены приостановить участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию соглашения Россией.

«Приостановление обязательств по ДОВСЕ укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения, — ограничений, которые больше не связывают Россию после ухода Москвы», — говорится в заявлении Салливана.

Подчеркивается, что США, их союзники по НАТО и партнеры остаются приверженными контролю над обычными вооружениями и продолжат принимать «меры, направленные на укрепление стабильности и безопасности в Европе путем снижения рисков, предотвращения неправильного восприятия, избежания конфликтов и укрепления доверия».

Президент России Владимир Путин предложил денонсировать ДОВСЕ в начале мая этого года. В том же месяце его поддержали Госдума и Совфед, после чего президент подписал закон о денонсации договора.

В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.