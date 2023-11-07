НАТО приостановит участие в договоре об оружии в Европе
Страны-члены НАТО в ответ на выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) намерены приостановить свое участие в договоре, говорится в заявлении альянса.
Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2023 денансировала договор. Договор регламентировал численность вооружений и военной техники у НАТО и стран Варшавского договора, после распада последнего ДОВСЕ был адаптирован под новые реалии.
Материал дополняется.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли