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Политика ,  
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НАТО приостановит участие в договоре об оружии в Европе

НАТО приостановило участие в ДОВСЕ после выхода России из договора
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны-члены НАТО в ответ на выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) намерены приостановить свое участие в договоре, говорится в заявлении альянса.

Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2023 денансировала договор. Договор регламентировал численность вооружений и военной техники у НАТО и стран Варшавского договора, после распада последнего ДОВСЕ был адаптирован под новые реалии.

Материал дополняется.

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