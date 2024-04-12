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Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии одобрил приостановку действия договора об армиях в Европе
Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ, теперь документ должен утвердить президент. Инициативу поддержали 53 депутата. В Госдуме сочли это решение «направленным против России и ее интересов»
Фото: parliamentrm / Flickr
Фото: parliamentrm / Flickr

Парламент Молдавии одобрил во втором, окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает PRO.TV. Инициативу поддержали 53 депутата.

Телеканал со ссылкой на пояснительную записку к документу перечислил две причины приостановки ДОВСЕ: неисполнение Россией обязательств по выводу войск из Грузии и Молдавии и ее выход из договора в 2023 году, а также военная операция на Украине, которая также является участницей соглашения.

6 марта инициативу одобрило правительство Молдавии, теперь законопроект должна утвердить президент республики Майя Санду.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году 16 странами НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора (ОВД). Документ подразумевал равное число обычных вооружений и боевой техники у сторон (до 40 тыс. танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских орудий, 13,6 тыс. самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов) и устанавливал лимиты на наличие вооруженных сил на территории от Атлантического океана до Уральских гор. После распада СССР были разработаны дополнительные соглашения в рамках ДОВСЕ, однако ряд стран отказались от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония не присоединились к договору.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В качестве причин для этого решения он отмечал, что положения договора «во многом устарели» и соглашение «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. Путин также утверждал, что США вместе с союзниками проводят «линию на военную конфронтацию с Россией».

В НАТО сочли этот шаг Москвы «последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», и анонсировали приостановку участия в ДОВСЕ стран — членов альянса.

Молдавия приостановит действие договора об армиях в Европе
Политика
Фото:Matt Cardy / Getty Images
Молдавия не является членом НАТО, однако Санду неоднократно говорила о стремлении присоединиться к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. На данный момент ЕС предоставил стране статус кандидата и объявил о начале переговоров о вступлении. Конституция Молдавии закрепляет ее нейтральный статус и содержит запрет на размещение иностранных вооруженных сил на территории республики.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов называл решение Кишинева о приостановке ДОВСЕ «направленным против России и ее интересов».

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Теги
Юлия Овчинникова
Молдавия парламент ДОВСЕ
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