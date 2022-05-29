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Лавров заявил, что жители регионов Украины сами определят свое будущее

Глава МИД России Лавров: жители регионов Украины сами определят свое будущее
Глава МИД России назвал освобождение Донецкой и Луганской областей безусловным приоритетом
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Будущее территорий Украины, где проводится российская военная операция, определят их жителями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Он подчеркнул, что для российской стороны безусловным приоритетом является освобождение Донецкой и Луганской областей, которые Москва признала в качестве независимых государств. Лавров сообщил, что Донецк регулярно обстреливают ВСУ, от чего страдают мирные жители. Глава МИД назвал «очевидной» задачу «отодвинуть» украинские войска за пределы областей.

«В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов», — добавил министр.

Лавров отметил, что они стоят перед выбором жить в среде, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой запрещено русское образование, российских СМИ, русской культуры, или в другой среде — где они сами смогут определять, как воспитывать детей.

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Глава МИД России усомнился, что жители этих территорий «будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что судьбу Украины по завершении боевых действий будет решать ее народ.

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил 29 мая, что вопрос присоединения региона к России будет зависеть от хода боевых действий на Украине. По его словам, процесс может включать в себя референдум.

«Это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — отметил Стремоусов, добавив, что «к осени этого не произойдет».

Херсонская область находится под контролем российских военных. В регионе ввели в оборот рубль и запустили вещание российских телеканалов. Стремоусов также пообещал сделать русский язык государственным наряду с украинским.

В начале военной операции на Украине президент России Владимир Путин заверял, что об оккупации украинских территорий страны речи не идет и Москва признает право народов на самоопределение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона. По его словам, этот вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами».

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также говорил, что единственный путь развития региона — вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида «серой зоны».

В конце мая Путин упростил для жителей Херсонской и Запорожской областей процедуру получения российского гражданства.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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